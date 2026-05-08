Мирчев: Мнозинството започна с фалстарт

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви в студиото на БНТ, че формацията има важна задача - да работи за обединението на демократичната общност.

"Разделянето беше голяма политическа грешка и не беше правилно. Ние имаме много важна задача и тя е да обединим демократичната общност. Този парламент има голяма нужда от дясноцентристка политическа сила, която да бъде истинска опозиция и да дава алтернативните решения", каза Мирчев.

"Ние казваме "да" на всички смислени мерки"

Той посочи и какви предложения "Да, България" би подкрепила в парламента.

"Ние казваме "да" на всички смислени мерки, на всичко, което ще промени страната, на нов ВСС, на нов закон в съдебната власт, който може да гарантира правилния ВСС. Пътят за това обаче е труден и не започнахме добре. Мнозинството в този парламент започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите", заяви съпредседателят на "Да, България".

"В ДБ открихме разминаване от над 100 млн. лева"

Мирчев коментира и мотивите за искането да бъде създадена разследваща комисия, свързана с Делян Пеевски.

"В ДБ открихме огромно разминаване от над 100 милиона лева между това, което Пеевски е декларирал като суми, и това, което фирмите, в които той присъства, са декларирали като дивиденти. Изпратихме сигнал до прокуратурата, но прокуратурата смачка този сигнал. В страна, в която институциите не работят, съдебната система е затруднена и прокуратурата обслужва модела "Пеевски-Борисов", най-нормалното нещо е да се намеси парламентът и да създаде такава комисия", заяви той.