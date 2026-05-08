Управлението започва с големи очаквания, но и с тежки политически изпитания

България има ново правителство. След години на служебни кабинети, предсрочни избори, разпадащи се мнозинства и хронична институционална нестабилност властта вече има ново политическо лице и конкретни заявки.
Кабинетът "Радев" встъпи с обещание да върне управляемостта на държавата. Заедно с това обаче идва и огромният риск да концентрира очаквания, които може да се окажат по-големи от реалните му възможности.
Вотът за това правителство беше прочетен по два напълно различни начина. За едни той е край на хаоса. За други - тревожен знак за концентрация на политическа сила в момент, в който институциите остават крехки, а обществото - силно разделено.
И точно тук стои големият въпрос - дали днешното мнозинство е начало на стабилност, или просто нов етап от българската политическа криза.
Кабинетът поема властта в момент на тежки изпитания - високи цени, социално напрежение, блокирани реформи, натиск върху съдебната система и растящо недоверие към политическата класа.
Заявките на новата власт бяха анализирани в студиото на "Директно" от социолога и управител на "Алфа рисърч" Геновева Петрова.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.