Управлението започва с големи очаквания, но и с тежки политически изпитания

България има ново правителство. След години на служебни кабинети, предсрочни избори, разпадащи се мнозинства и хронична институционална нестабилност властта вече има ново политическо лице и конкретни заявки.

Кабинетът "Радев" встъпи с обещание да върне управляемостта на държавата. Заедно с това обаче идва и огромният риск да концентрира очаквания, които може да се окажат по-големи от реалните му възможности.

Вотът за това правителство беше прочетен по два напълно различни начина. За едни той е край на хаоса. За други - тревожен знак за концентрация на политическа сила в момент, в който институциите остават крехки, а обществото - силно разделено.

И точно тук стои големият въпрос - дали днешното мнозинство е начало на стабилност, или просто нов етап от българската политическа криза.

Кабинетът поема властта в момент на тежки изпитания - високи цени, социално напрежение, блокирани реформи, натиск върху съдебната система и растящо недоверие към политическата класа.

Заявките на новата власт бяха анализирани в студиото на "Директно" от социолога и управител на "Алфа рисърч" Геновева Петрова.