Гаджев: Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят с "ядрената карта“

Всичката Мара втасала, та сега искат разполагане на ядрени оръжия в България

06.03.2026 | 16:42 ч. Обновена: 06.03.2026 | 16:46 ч. 28
Снимка: БГНЕС

„Явно ситуацията с кабинета „Гюров“ е потресаваща, щом играят с "ядрената карта", за да отклонят вниманието“, написа във Фейсбук председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС).

В кулоарите на парламента днес председателят на „Демократи за силна България“- част от „Продължаваме промяната-Демократична България“ -  Атанас Атанасов, поиска да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност във връзка с инициативата на президента Еманюел Макрон за разширяване на ядрения чадър на Франция върху други европейски държави.

„Всичката Мара втасала, та сега искат разполагане на ядрени оръжия в България“, коментира Гаджев. По думите му новата стратегия на Франция е обявена от президента  Макрон преди няколко дни. В основата си тя предвижда увеличение на ядрения капацитет на страната и "предно възпиране" чрез разполагане на ядрени сили в други държави за по-ефективно сдържане. Мисля, че това ще е неприемливо за България, посочва председателят на комисията по отбрана. 

Но самата идея това да се обсъжда в предизборна обстановка ще има катастрофални последици (най-малкото за менталното здраве на хората), завършва публикацията.

В коментар на предложението на ДСБ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обърна внимание, че бившите вече управляващи бойкотират приемането на т. нар. удължителен бюджет, а това създава огромен риск за превъоръжаването на Българската армия. 

Единствената ни защита е НАТО, коментира идеята на ДСБ председателят на ПГ „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. Той попита дали ядрен чадър няма да ни направи потенциална цел.

