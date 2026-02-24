Десислава Петрова: Постъпил е сигнал срещу Емил Дечев, възложена е проверка

Има ли напрежение и прегрупиране в прокуратурата, след като бившият окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов заговори публично за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов? Този четвъртък се очаква решение на ВСС дали на мястото на Сарафов ще бъде избран друг временен главен прокурор. Заседанието беше свикано от новия правосъден министър Андрей Янкулов.

В студиото на bTV говори заместник-председателят на Асоциация на прокурорите в България и заместник-градски прокурор на София Десислава Петрова.

Петрова заяви, че страната се намира в конституционна криза.

„Безспорно, страната се намира в конституционна криза вече твърде дълго време и последиците от нея са твърде чувствителни“, каза тя. По думите ѝ прокуратурата не може да бъде заложник нито на вътрешен, нито на външен фактор: „Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек и на неговата воля и решения. Само че този един човек не може да бъде не само вътрешен за прокуратурата, но и външен такъв.“

„Лично на мен ми беше предадено послание, чрез колега от Борислав Сарафов, че аз трябва да се откажа от асоциацията, за да не загубя всичко“

Тя очерта два основни въпроса – правомощията на органа, който определя изпълняващия функциите, и срока, за който той може да заема длъжността. Според нея изпълняващият функциите е „временна фигура, която цели единствено да осигури непрекъснатост в работата по административно ръководство“.

По отношение на легитимността на Сарафов Петрова заяви: „Това е въпрос, който не е в моята персонална власт да го реша“, като подчерта, че при висящо дело пред Конституционен съд на Република България решението следва да бъде изчакано. „И за това трябва да се зачетат правомощията на Конституционния съд и той да се произнесе“, добави тя.

По повод противоречивата съдебна практика Петрова коментира: „Противоречивата практика е проблем на настоящата съдебна система.“ Тя подчерта, че въпреки трудностите прокуратурата отчита „над 95% осъдителни присъди“.

Относно ниското обществено доверие тя заяви: „В най-общ план ще кажа, че това недоверие се наслагва отвън“, като допълни, че хората с пряк досег до съдебната система имат по-висока степен на доверие. По случая „Петрохан“ Петрова посочи, че информация е била дадена в първия възможен момент.

Според нея недоверието се поражда заради негативните коментари. „Ние каквито и усилия да полагаме, а те са колосални, няма да я има генералната превенция, ако те не бъдат правилно отразявани“. Според Петрова „едно разследване е динамично“, а интерпретациите не могат да бъдат спрени.

По повод сигнала срещу вътрешния министър Емил Дечев от ИТН тя заяви, че е постъпил сигнал по електронна поща и е възложена проверка. „Няма как към този момент да преценим дали има основания за обвинение“, каза Петрова.

Относно твърденията за натиск в прокуратурата тя подчерта, че може да говори само за това, което е възприела лично, и че начинът за защита срещу констатации е чрез жалба, „а не чрез атаки на колегите си“. Според нея решението да има още една кандидатура за ръководството на асоциацията е било продиктувано от „принципно несъгласие на мнозинството от нас за начина, по който се управлява асоциацията“. Тя посочи, че спорът е бил свързан и с провеждането на общото събрание в период, който би довел до работа извън мандат, което според нея е било недопустимо.