IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

От ИТН са подали сигнал в прокуратурата има ли натиск за оставки в МВР заради "Петрохан"

Ставало дума за служители на ръководни постове и оперативни служители

21.02.2026 | 15:45 ч. 71
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Народните представители на "Има такъв народ" Тошко Йорданов и Александър Рашев са депозирали сигнал пред Софийската градска прокуратура за проверка дали има натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая "Петрохан”, съобщиха от пресцентъра на партията.

Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и всички разследващи по случая "Петрохан”, се посочва в съобщението на ИТН.

Свързани статии

Твърдения за искане на оставки на работещите по досъдебните производства по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ не отговарят на истината,  заявиха вчера от пресцентъра на МВР, като уточниха, че съобщението е във връзка с отправени от медии въпроси, припомня БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ИТН сигнал прокуратура натиск оставки МВР Петрохан
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem