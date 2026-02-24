Масов бой в Раднево, 36-годишен мъж е задържан

Девет души са взели участие в масово сбиване в радневския квартал „Кантона“ вчера вечерта. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за възникналото напрежение е получен малко след 17:30 часа. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че сбиването е възникнало между трима мъже на 32, 23 и 18 години и жена на 29 години, от една страна, и двама мъже на 45 и 19 години и три жени на 24, 28 и 46 години, от друга.

След сбиването от екип на Спешна помощ са прегледани и освободени двама мъже на 32 и 23 години, както и 46-годишна жена, а 32-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

През ноември м.г. Окръжният съд в Стара Загора осъди 12 души, участвали в масовото сбиване между две ромски фамилии до кооперативния пазар в центъра на Казанлък през март 2023 г., при който двама мъже бяха убити. На десет от осъдените бяха наложени ефективни наказания.