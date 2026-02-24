IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Масов бой в Раднево, 36-годишен мъж е задържан

Двама мъже и една жена са прегледани от Спешна помощ

24.02.2026 | 11:57 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Девет души са взели участие в масово сбиване в радневския квартал „Кантона“ вчера вечерта. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за възникналото напрежение е получен малко след 17:30 часа. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че сбиването е възникнало между трима мъже на 32, 23 и 18 години и жена на 29 години, от една страна, и двама мъже на 45 и 19 години и три жени на 24, 28 и 46 години, от друга.

След сбиването от екип на Спешна помощ са прегледани и освободени двама мъже на 32 и 23 години, както и 46-годишна жена, а 32-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Свързани статии

През ноември м.г. Окръжният съд в Стара Загора осъди 12 души, участвали в масовото сбиване между две ромски фамилии до кооперативния пазар в центъра на Казанлък през март 2023 г., при който двама мъже бяха убити. На десет от осъдените бяха наложени ефективни наказания. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

масов бой Раднево мъж заодржан
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem