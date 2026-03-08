Празнуваме 8 март - Международния ден на жената

Днес празнуваме Международния ден на жената. Денят се чества от началото на ХХ век - време на бурна индустриализация, икономическа експанзия, увеличаване на населението и зараждане на радикални идеологии.

Денят се отбелязва, за да се подчертаят постиженията на жените в света без оглед на национални, етнически, езикови, културни, икономически и политически различия между тях. Първият Национален ден на жените е отбелязан в САЩ на 28 февруари 1909 г. по предложение на Социалистическата партия на САЩ. Предишната година в Ню Йорк е проведена стачка с участието на 15 000 жени за по-добри условия на труд и за избирателни права.

На Втората международна конференция на жените социалистки в Копенхаген, Дания през 1910 г. с участието на над 100 жени от 17 страни е прието решение да бъде установено отбелязването на международен ден на жената, за да се почете движението на жените за техните права.

За първи път Международният ден на жената е отбелязан на 19 март 1911 г. в Австрия, Германия, Дания и Швейцария, в който се включват повече от 1 млн. души с искания за избирателни права на жените, както и за правото им на работа и професионално обучение. От 1917 г. Международният ден на жената се отбелязва на 8 март по Григорианския календар. Дотогава в някои държави денят се е отбелязвал на 23 февруари по Юлианския календар.

Международният ден на жената е отбелязан за първи път от ООН през 1975 година, която е обявена от организацията за Международна година на жената. На 16 декември 1977 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, обявяваща Ден на ООН за правата на жените и международния мир, който да се отбелязва в ден от годината, включително и на 8 март, избран от всяка държава в съответствие с нейните исторически и национални традиции, припомня БТА.