Иранският президент се извини на съседните страни за атаките срещу тях

Няма да има повече нападения срещу съседите

07.03.2026 | 10:30 ч. 107
Снимка: БГНЕС

Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република, каза иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенциите.

"Извинявам се... на съседните страни, които бяха нападнати от Иран", каза Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия.

"Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран", каза Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия.

Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари, отбелязват агенциите, цитирани от БТА.

