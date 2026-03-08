IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Американски военни представят Тръмп като „избрания“ да предизвика второто пришествие на Христос

Мотивират войната с Иран като част от библейското пророчество за Армагедон

08.03.2026 | 10:09 ч. Обновена: 08.03.2026 | 11:21 ч.
Над 200 анонимни оплаквания от военни в САЩ разкриват, че командири в Близкия изток оправдават военните действия срещу Иран с религиозна реторика, свързана с края на света. Това става ясно от сигнали, подадени към Фондацията за военна религиозна свобода, която защитава разделението между църквата и държавата в американската армия, посочва Nova.

Президентът на организацията Майкъл Уайнстийн бивш офицер и адвокат, заявява, че част от военните командири представят Тръмп като „избрания“ да предизвика второто пришествие на Христос, мотивирайки войната с Иран като част от библейското пророчество за Армагедон. По думите му анонимните сигнали са постъпили от 50 бази в рамките на първите няколко дни след атаките срещу Иран.

Според Уайнстийн подобна идеологическа намеса е тревожна и опасна за националната сигурност. Той подчертава, че военните командири, които разпространяват тези послания, контролират живота на войниците и могат да предизвикат страх от репресии при изразяване на несъгласие.

Примери за екстремистки религиозни влияния са видими и на високо ниво - министърът на отбраната Хексет организира молитвени служби в Пентагона с участието на лични пастори, според Уайнстийн. “Подобни практики могат да имат дългосрочни последици за армията и взимането на военни решения”, предупреждава президентът на организацията.

На въпроса за края на конфликта в региона експертът подчертава, че никой не може да прогнозира какво ще е развитието, тъй като решенията са в ръцете на ръководството на САЩ и са силно повлияни от религиозни интерпретации и политически интереси.

 

