Рецептата Dnes: Торта Мимоза

Съставки:
За пандишпана:
- 5 яйца
- 150 г захар
- 150 г пресято брашно
- 1 чаена лъжичка ванилов екстракт
- щипка сол
За сладкарския крем:
- 4 жълтъка
- 80 г захар
- 40 г брашно
- 500 мл прясно мляко
- малко парче лимонова кора
За разбитата сметана:
- 250 мл течна сметана за разбиване – студена
- 30 г пудра захар
За сиропиране:
- 150 мл вода
- 100 г захар
- 50–70 мл ликьор, като например лимончело, ром или портокалов ликьор
Приготвяне:
- Фурната се загрява предварително на 180 градуса.
- Яйцата и захарта се разбиват с миксер, докато сместа стане светла и много пухкава.
- Добавя се ванилията.
- Брашното се пресява и се добавя със солта внимателно към яйчената смес, като се разбърква със шпатула, за да се запази въздушната структура.
- Сместа се изсипва във форма за торта с диаметър около 22 см, в която сте сложили хартия за печене.
- Пече се приблизително 25-30 минути.
- Готовият пандишпан се оставя да изстине напълно.
- За да приготвите крема, сипете млякото в малка тенджера заедно със захарта и лимоновата кора.
- Бъркайте добре и загрейте сместа почти до кипване.
- Жълтъците се разбиват с брашното.
- Част от млякото се добавя към яйчената смес.
- Разбърква се много добре.
- След това добавете тази смес към останалото мляко.
- Кремът се връща на слаб котлон и се сгъстява, без да загаря.
- Бъркайте го постоянно, за да стане гладък и хубав.
- Изсипете го в подходяща купа, за да се охлади.
- След това покрийте крема добре със свежо фолио (да бъде в контакт със самото фолио, за да не хване коричка).
- Сложете го в хладилник за поне 1 час.
- Когато кремът и тестото са добре охладени може да разбиете сметаната.
- Сложете я в купа и разбийте.
- Добавете пудрата захар и отново хубаво разбийте.
- Пухкавата сметана внимателно с шпатула се добавя към крема.
- Крайният вариант на крема отново е добре да се сложи в хладилник за около 30 минути.
- През това време пригответе сиропа.
- Водата, ликьора и захарта се загряват в тенджера, докато захарта се разтвори.
- След това се отделя от котлона и се оставя да се охлади.
- Изстиналият пандишпан се разрязва на 2 или 3 блата.
- С нож може да отрежете леко страничните и горната част на блата.
- Тези остатъци се натрошават на едно или се нарязват на кубчета.
- Те са за украса на тортата.
- Всеки блат се сиропира леко със захарния сироп.
- Между блатовете се разпределя част от крема.
- Цялата торта се намазва отвън с крем.
- Повърхността се покрива с пандишпанените трохи, които създават характерния „цветен“ ефект на тортата.
- Сложете в хладилник завършената торта за поне 3-4 часа.
