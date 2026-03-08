IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Торта Мимоза

Много вкусна

08.03.2026 | 11:03 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

За пандишпана:

  • 5 яйца
  • 150 г захар
  • 150 г пресято брашно
  • 1 чаена лъжичка ванилов екстракт 
  • щипка сол

За сладкарския крем:

  • 4 жълтъка
  • 80 г захар
  • 40 г брашно
  • 500 мл прясно мляко
  • малко парче лимонова кора

За разбитата сметана:

  • 250 мл течна сметана за разбиване – студена
  • 30 г пудра захар

За сиропиране:

  • 150 мл вода
  • 100 г захар
  • 50–70 мл ликьор, като например лимончело, ром или портокалов ликьор

Приготвяне:

  • Фурната се загрява предварително на 180 градуса. 
  • Яйцата и захарта се разбиват с миксер, докато сместа стане светла и много пухкава.
  • Добавя се ванилията.
  • Брашното се пресява и се добавя със солта внимателно към яйчената смес, като се разбърква със шпатула, за да се запази въздушната структура.
  • Сместа се изсипва във форма за торта с диаметър около 22 см, в която сте сложили хартия за печене.
  • Пече се приблизително 25-30 минути.
  • Готовият пандишпан се оставя да изстине напълно.
  • За да приготвите крема, сипете млякото в малка тенджера заедно със захарта и лимоновата кора. 
  • Бъркайте добре и загрейте сместа почти до кипване.
  • Жълтъците се разбиват с брашното.
  • Част от млякото се добавя към яйчената смес.
  • Разбърква се много добре. 
  • След това добавете тази смес към останалото мляко.
  • Кремът се връща на слаб котлон и се сгъстява, без да загаря.
  • Бъркайте го постоянно, за да стане гладък и хубав. 
  • Изсипете го в подходяща купа, за да се охлади. 
  • След това покрийте крема добре със свежо фолио (да бъде в контакт със самото фолио, за да не хване коричка).
  • Сложете го в хладилник за поне 1 час. 
  • Когато кремът и тестото са добре охладени може да разбиете сметаната. 
  • Сложете я в купа и разбийте.
  • Добавете пудрата захар и отново хубаво разбийте. 
  • Пухкавата сметана внимателно с шпатула се добавя към крема. 
  • Крайният вариант на крема отново е добре да се сложи в хладилник за около 30 минути. 
  • През това време пригответе сиропа.
  • Водата, ликьора и захарта се загряват в тенджера, докато захарта се разтвори.
  • След това се отделя от котлона и се оставя да се охлади.
  • Изстиналият пандишпан се разрязва на 2 или 3 блата.
  • С нож може да отрежете леко страничните и горната част на блата. 
  • Тези остатъци се натрошават на едно или се нарязват на кубчета.
  • Те са за украса на тортата.
  • Всеки блат се сиропира леко със захарния сироп.
  • Между блатовете се разпределя част от крема.
  • Цялата торта се намазва отвън с крем.
  • Повърхността се покрива с пандишпанените трохи, които създават характерния „цветен“ ефект на тортата.
  • Сложете в хладилник завършената торта за поне 3-4 часа. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

8 март рецепти за кекс рецепти за торти
