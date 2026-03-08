IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Израел нанесе удари по складове за гориво в Техеран

Иран е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия

08.03.2026 | 11:21 ч. 5
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран в поредната серия от атаки през изтеклата нощ, предаде ДПА.

Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво“ в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се виждат огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града.

„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура“, заявиха израелските военни.

Свързани статии

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Израел петролна рафинерия складове за гориво Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem