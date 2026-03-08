Израел нанесе удари по складове за гориво в Техеран

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран в поредната серия от атаки през изтеклата нощ, предаде ДПА.

Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво“ в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се виждат огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града.

„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура“, заявиха израелските военни.

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.

(БТА)