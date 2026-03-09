Проф. Темелкова: Наблюдава се промяна в профила на кандидат-студентите

Една от най-важните предпоставки за по-високо качество на живота в съвременния свят остава образованието. В контекста на динамичните промени в начина на живот на хората през 2026 г., то се превръща не само в средство за професионална реализация, но и в стратегически ресурс за личностно развитие и обществен напредък.

Проф. Миглена Темелкова, ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи, сравни образованието с пирамидата на Маслоу - стои доста по-високо от елементарните потребности, които формират основата ѝ, така че образованието е гаранция за по-добър начин на живот.

“Изследванията показват, че започваме да търсим образование и надграждане на своите знания, умения и компетенции, когато вече имаме фундамент от задоволени потребности. Образованието е предпоставка за по-добър начин на живот, за по-висок жизнен статус, за по-висок стандарт и повече благополучие", каза проф. Темелкова в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Начин на живот".

Новият профил на студентите

Образователният експерт подчерта, че в последните години се наблюдава съществена промяна в профила на кандидат-студентите. Днешните млади хора имат различни очаквания от образователния процес. Те търсят обучение, което най-малко е в хибридна среда.

"Чисто аналоговото обучение не е интересно и не представлява мотивация за младежите. В този смисъл те търсят специалности, които се преподават по иновативен начин, защото подходът вече е различен от този, който е бил приеман през миналия век", каза още проф. Темелкова.

Според нея образователната система е изправена пред нови предизвикателства, а присъствието на студентите в аудиторията невинаги е гаранция за реално усвояване на знанията. Затова формалните критерии, които се опитват да измерят качеството на образованието чрез подобни показатели, невинаги отразяват действителната ефективност на обучението.

Избор на специалности и тенденции

Промяната в начина на живот на съвременния човек се отразява и върху избора на специалности. "Младите хора търсят специалности, които им осигуряват по-добър начин на живот. Да си го кажем направо - те търсят специалности, които им дават високи доходи при реализация след завършването", посочи проф. Темелкова.

Сред най-търсените направления са тези, свързани с комуникационните и компютърните технологии - софтуерно инженерство, програмиране, изкуствен интелект и киберсигурност.

Всъщност през последните години се наблюдава сериозна промяна в образователната философия.

"Ако доскоро образователната доктрина беше, че на нас ни трябват тесни специалисти, в последните 5-7 години тя се обърна коренно и оценяваме, че ни трябват широко профилно подготвени специалисти. Ние не знаем след 10 години какво ще им се наложи да работят тези специалисти и какви професии ще създаде бъдещето. В този смисъл, колкото по-широкопрофилно е подготвен един специалист, толкова по-адекватен ще бъде спрямо тенденциите на бъдещето", коментира проф. Темелкова.

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи посочи, че една от силните страни на системата е постепенният начин на обучение - теорията се надгражда с упражнения, практически занятия и работа с реални компании. Този модел позволява по-добро проследяване на индивидуалния напредък на студентите и изграждане на устойчиви знания и умения.

Гледайте видеото с целия разговор.