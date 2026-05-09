Шестима пострадали след масовото падане на Джирото

Шестима състезатели са пострадали при масовото падане по време на втория състезателен ден от Giro d’Italia, който се провежда на територията на България. Това съобщиха от болницата във Велико Търново.

Организаторите съобщават, че инцидентът е възникнал при мокра настилка, след продължителен дъжд и висока скорост в пелотона. Част от основната група вече е била преминала критичния участък, но въпреки това в падането са се оказали двуцифрен брой колоездачи.

Пострадалите били транспортирани за медицински преглед и наблюдение, като няма информация за животозастрашаващо състояние. Лекарски екипи от България и Италия са реагирали на място, а координацията на операцията е извършена съвместно с органите на МВР и екипите на състезанието.

Ръководителят на сигурността на надпреварата Красимир Димитров заяви, че след инцидента е била създадена бърза организация за транспортиране и медицинска помощ, като се поддържа постоянна връзка със здравните власти и Министерството на здравеопазването.

В първия състезателен ден също бе регистрирано падане, но тогава участниците се разминаха с леки охлузвания. Колоездачната обиколка продължава по график, като следващият етап е от Пловдив до София. / БГНЕС