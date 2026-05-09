Мартин Димитров: Концентрацията на власт в премиера е обезпокоителна

Депутатът от “Да, България“ Мартин Димитров коментира пред БНТ, че новият модел на управление предполага прекомерна концентрация на власт в министър-председателя, което според него е проблематично за демократичния баланс в държавата.

По думите му, когато министрите не са достатъчно силни политически фигури, реалното управление се измества към премиера, който поема отговорност за твърде много сектори. Димитров определи този подход като “обезпокоителен“ и изрази съмнение дали може да бъде ефективно управляван.

Той направи сравнение между служебния кабинет и новия състав, като заяви, че служебното правителство е изглеждало по-подготвено и с по-ясни реформи, докато настоящият кабинет според него не изглежда достатъчно убедителен.

Димитров коментира и премиера Румен Радев, като изрази притеснение относно липсата на “ясна проевропейска линия“ и заяви, че опозицията ще следи внимателно действията на кабинета.

По отношение на вицепремиера Иво Христов, той го определи като фигура с по-скоро идеологическа роля в правителството и изрази надежда страната да не се отклони от европейския си курс.

Депутатът подкрепи решението да бъде запазен главният секретар на МВР Георги Кандев, като посочи, че работата му е оставила “отлични впечатления“ и че министерството е функционирало по-добре в последния период.

В заключение Димитров заяви, че формацията му все още няма открита процедура за номинация на президентска кандидатура.