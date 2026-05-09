САЩ изпращат евакуационен полет за американци в капана на круизния кораб

Съединените щати ще изпратят авариен самолет, за да евакуират 17-те американци, които все още са блокирани на борда на смъртоносния круизен кораб, заразен с хантавирус.

Досега има осем случая на инфекцията, свързани с епидемията, започнала на луксозния круизен кораб MV Hondius, плаващ към Канарските острови в началото на април.

Пет инфекции са потвърдени, три са заподозрени, а трима души вече са починали - като мнозина се опасяват, че болестта може да се превърне в смъртоносна епидемия.

САЩ са една от няколкото държави, които идват да спасят близо 140-те пътници и членове на екипажа, хванати в капан на борда на злополучния кораб.

Очаква се евакуацията да започне между неделя и понеделник, съвместно с испанското правителство, след като MV Hondius акостира в Тенерифе.

Пътниците ще бъдат тествани за хантавирус и ще слизат от борда, държава по държава, преди да се качат на по-малки лодки в групи от по пет души, за да се отправят към брега за полет със самолет.

Държавният департамент съобщи пред CBS News, че самолетът се наема от Центровете за контрол и превенция на заболяванията и Министерството на здравеопазването и социалните услуги.

CDC заяви в петък, че ще предостави собствена "оценка на риска от експозиция“ за американските пътници, за да помогне за оценката на необходимото ниво на мониторинг.

Карантина в Небраска

Американците ще кацнат във военновъздушната база Офът в Омаха, преди да отидат в новото, свръхмодерно отделение за биологично съхранение на Медицинския център на Университета на Небраска.

Центрът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) също ще изпрати екип в университета за подкрепа. Всички пътуващи ще бъдат поставени под самостоятелна карантина засега, според Майкъл Уодман, медицински директор на Националното карантинно звено на университета.

"Всеки човек ще има своя собствена стая“, каза Уадман, като добави, че няма стандартен карантинен период, определен за докараните.

"Всяка от стаите много прилича на хотелска стая, с добавянето на Wi-Fi и фитнес уреди. Ако карантината се удължи, това би било важно, за да се гарантира, че се чувстват комфортно“.

Отделението, което отвори врати през 2019 г., идва с грант от 20 милиона долара от Министерството на здравеопазването и социалните услуги, съобщи ABC News.

Специализираното отделение за биологично съхранение и карантина в Омаха преди това е било използвано за лечение на пациенти с ебола и някои от първите пациенти с COVID-19.

Nebraska Medicine е една от малкото болници в САЩ със специализирани отделения за лечение на хора с изключително опасни инфекциозни заболявания.

"Подготвени сме за точно подобни ситуации“, каза в изявление д-р Майкъл Аш, главен изпълнителен директор на Nebraska Medicine.

Към петък никой от американските пътници на MV Hondius не е проявявал симптоми на хантавирус.

В интервюта за Асошиейтед прес двама испански пътници, пожелали анонимност поради опасения, че ще бъдат изолирани, след като стигнат до сушата, казаха, че въпреки епидемията, дните им на борда са преминали сравнително спокойно.