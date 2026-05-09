Още в понеделник Абровски внася законопроект за овладяване на цените

Министърът: Земеделието не е само зърно

09.05.2026 | 20:06 ч. 10
БГНЕС

Законопроект, свързан с овладяването на цените на земеделската продукция, ще бъде внесен в деловодството на Народното събрание в понеделник от Явор Гечев,  заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който беше сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим. За подобен закон спомена още в петък и премиерът Румен Радев. Борбата с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост е сред основните приоритети и на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, стана ясно при предаването на позицията вчера. 

“Стратегия имаме. Тя е много добре разписана в програмата на нашата партия. Основно ще се стремим да направим земеделието бизнес, защото парите трябва да бъдат средство, а не самоцел“, каза земеделският министър.

“Надявам се в следващата обща селскостопанска политика България да бъде лидер и да покаже, че земеделието не е само зърно и подпомагането не трябва да бъде само на площ", посочи още министър Абровски. 

Министърът подчерта, че подкрепата за местните производители остава сред водещите приоритети на ведомството, с цел съхраняване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото българско производство. / БТА

Пламен Абровски земеделие цени законпроект
