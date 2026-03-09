Нейнски: Имаме уверението на Иран, че България не е считана за цел

България има уверението на Иран, че за страната ни няма опасност и не е считана за цел, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в интервю аз предаването „Лице в лице“ по бТВ.

В началото на конфликта временно управляващият посолството на България в Иран е имал среща във външното министерство на Иран. Той е обяснил българската позиция и имаме уверението, че няма опасност за България и не сме считани за цел, каза Нейнски. Външният министър повтори, че България и НАТО не са страни в конфликта и няма пряка опасност за България.

По отношение на противовъздушната и противоракетната отбрана разчитаме много на съюзниците ни в рамките на НАТО. За да дойде една ракета от Иран до България, трябва да премине през цялата територия на Турция. Противовъздушната и противоракетната отбрана на Турция защитава и България от ракети, обясни външният министър. България няма противоракетна, но има противовъздушна и противодронна система, посочи тя.

Над 2600 български граждани са евакуирани досега, като цифрата ще нарасне до малко над 3000 души. Координираме една уникална по рода си операция за евакуиране на толкова много български граждани, заяви Нейнски. Надявам се утре или вдругиден всички пожелали евакуация да бъдат изтеглени, каза тя. В следващите един-два дни се планира да се изпрати самолет и от летището в Рияд да бъдат изтеглени последните българи, обясни Нейнски. От Иран сме изтеглили всички, които са пожелали евакуация, през Азербайджан, каза още тя.

Ситуационният център към външното ни министерство ще изготви доклад след края на евакуацията, съобщи Нейнски. Тя обясни, че още в началото е издава указания и критерии как да бъде извършена евакуацията и кои да са първите изтеглени българи. По думите ѝ първо са семействата с малки деца, възрастни и хора със здравословни проблеми. Дали хората на място – дипломатическите служители, са направили неправомерни неща – ще бъде направен доклад, коментира външният министър.

Относно гласуването на изборите през април в държавите извън Европейския съюз, където секциите бяха ограничени до 20, Надежда Нейнски заяви, че не очаква да има напрежение.