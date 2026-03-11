Зографски: Твърденията на Терзиев, че София може да загуби еврофинансиране за транспорта са неверни

Твърденията, че София може да загуби европейско финансиране, ако предварително не начертае нови линии за превозни средства, които още не са закупени, са неверни и подвеждащи. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски, след като транспортната комисия на СОС не разглежда доклад за 24 промени в транспортната мрежа на София. Според кмета Васил Терзиев така столицата пропуска възможност да кандидатства за 141 млн. евро финансиране по Програма „Околна среда“.

„През 2024 г. Общинският съвет гласува с пълно мнозинство програма за закупуване на 500 нови превозни средства. Малко по-късно приехме и решение за заем от 400 млн. лв., който да осигури финансиране за нови тролеи, трамваи и автобуси. С други думи – съветът осигури и политическата воля, и финансовия инструмент. Истината е, че съветниците от всички партии си свършиха работата, а кметът саботира изпълнението“, заяви Зографски, цитиран от пресцентъра на партията.

По думите му твърдението, че за кандидатстване за европейско финансиране трябва предварително да се начертаят линии за бъдещи превозни средства, няма логика. „Когато купувате автомобил на лизинг, никой не ви пита по коя магистрала ще го карате най-често, за да ви отпусне парите. Същото е и тук – първо осигуряваш финансирането и превозните средства, след това оптимизираш линиите. Всичко друго е кух ПР, прикриващ бездействието“, коментира Зографски.

От "Спаси София" напомнят, че решенията за модернизация на транспорта са били приети в изключително фрагментиран общински съвет, което е изисквало сериозна работа и преговори. Програмата за новите превозни средства и възложените на кмета преговори за инвестиционен заем бяха приети с гласовете на всички политически групи в градския парламент. „Когато имаш 12 общински съветници от 61, не можеш да прокараш нищо сам. Всяко решение минава през десетки срещи, аргументи и убеждаване”. По думите му това внушително мнозинство не е случайност – то е резултат от това, че Спаси София си вършат работата и търсят обединение за важните политики.

„Коалицията, подкрепяща кмета застана зад тях, кметът - не. И сега пак "Спаси София" е виновна, че изисква от него да изпълнява задълженията си?”, коментира Зографски. „И точно когато сме на финала, предлага да се пренапише тригодишната програма и процесът да се върне в начална точка“, заяви Зографски.

Според "Спаси София" действията на Терзиев създават риск не само от забавяне на модернизацията, но и от подкопаване на обществения транспорт като стратегически сектор. „След кризата с боклука София няма нужда от нов стратегически сектор, поставен в зависимост от частни интереси. Ако публичният транспорт бъде отслабен, цената ще я платят софиянци - с по-скъпи услуги и по-лошо обслужване“, предупреди Зографски.

От партията припомнят и казуса с автобусна линия №220, приета от Общинския съвет с пълно единодушие (без 3 гласова от ИТН и ВМРО), която повече от година и пет месеца чака един подпис, за да бъде пусната. „От един подпис зависи удобното пътуване на десетки хиляди софиянци, които нямат лукса да се качат в служебна кола с шофьор. Хората разчитат на градския транспорт, за да стигнат до работа, училище и лекар. Затова започнахме петиция - ако не става с един подпис, ще стане с много“, заяви Зографски и призова гражданите да бъдат активни и да изискват от управлението на София изпълнение на поетите ангажименти.

„Всички се радвахме, че ГЕРБ вече не управляват София, но виждаме ли истинска промяна? По-равни ли са улиците, по-чист ли е градът, по-добър ли е транспортът? София има нужда от реални резултати, а не от оправдания“, завърши Зографски.