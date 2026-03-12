Малена Замфирова претърпя втора операция след тежкия инцидент

Малена Замфирова претърпя втора операция, съобщи пред БГНЕС вицепрезидентът на БФСки Георги Бобев.
„Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната“, обясни той.
Както е известно, Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац. Тогава лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.
„За започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло“, добави Бобев.
Според баща ѝ Анатолий очакванията са Малена да започне да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.
Относно евентуалното транспортиране на Малена в България, вицепрезидентът на БФСки обясни: „Първоначално казаха, че евентуално ще я изпишат след три седмици. До момента е минала една. Още не сме обсъждали нейното прибиране. Федерацията е готова да помогне с всичко необходимо, но първо трябва да стигнем до този етап.“
„Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това", завърши Георги Бобев.