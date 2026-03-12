IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разходите на държавата продължават да растат

Заплатите в държавната администрация са по-високи

12.03.2026 | 20:51 ч. 1

Бюджетната комисия в парламента даде зелена светлина за удължаване на действието на т.нар. удължителен бюджет – механизъм, който позволява държавата да продължи да функционира, когато редовният бюджет все още не е приет. 

В същото време управляващите говорят за нови мерки за подкрепа – за уязвимите социални групи, за бизнеса, за хората, които най-силно усещат натиска на инфлацията и растящите разходи и отражението на войната в Близкия изток върху цените на горивата например.

Но паралелно с това се очертава и друга тенденция, която тревожи част от икономистите. Разходите на държавата растат бързо, а публичният сектор се разширява. Данните показват, че заплатите в държавната администрация вече са значително по-високи от тези в частния сектор – разлика, която според някои анализи достига около 40%. За първи път разходите за възнаграждения в публичния сектор дори изпреварват тези за пенсии, а общо пенсиите и заплатите вече поглъщат повече от половината от държавния бюджет.

Така вече въпросът е за посоката, в която се движи българската икономика. За това дали държавата постепенно се превръща в най-големия работодател и двигател на доходите, и какво означава това за хората и бизнеса. 

Дебат по актуалните теми в ефира на "Директно" с Калоян Стайков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт и Васил Караиванов, икономист и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.

