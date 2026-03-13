Промените в удължителния закон за бюджета влизат в НС

Очаква се днес по време на петъчното пленарно заседание народните представители да разгледат промените в т. нар. удължителен закон за държавния бюджет.

Вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси. С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

В настоящия вариант удължителният бюджет беше със срок на действие до края на март.

Точка в дневния ред на парламента е и първо четене на проектопромени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция “Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България. Една от целите е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в Европейския съюз, се посочва още в мотивите.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват служебните министри Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.