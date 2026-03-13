ЕС ще забранява големите бутилки с райски газ

ЕС планира да забрани продажбата на дребно на големи бутилки с диазотен оксид – известен още като „райски газ“, който все по-често се използва като развлекателен наркотик, предаде АФП. Предвижда се мерките да влязат в сила от 2027 г.

Диазотният оксид е безцветен газ, използван за облекчаване на болка в стоматологията и медицината, както и в кетъринга, например за приготвяне на бита сметана. Нарастващата му употреба за развлечение обаче поражда опасения за здравето и управлението на отпадъците.

"Според предложение на Европейската комисия големите бутилки с диазотен оксид ще бъдат забранени“ в 27-те държави от ЕС от февруари следващата година", заяви еврокомисарят Вопке Хукстра пред Европейския парламент в Страсбург.

Хукстра уточни, че малките бутилки, които също могат да бъдат използвани за развлекателни цели, ще бъдат изключени от забраната, за да може да продължи употребата им в кулинарията и други области.

Забраната, която се обсъжда с държавите членки, вече беше предвидена като част от преглед на списъка с опасни вещества по европейския регламент за химикалите REACH. Някои евродепутати обаче настояват тя да бъде въведена по-рано, предава NOVA.

Продажбата на бутилки с диазотен оксид се е увеличила значително през последните десетилетия, като особено млади хора вдишват газа за краткотрайно опиянение. Лекари предупреждават, че продължителната употреба може да доведе до анемия, увреждане на нервите и травми на гръбначния стълб. Компаниите за управление на отпадъци също отдавна предупреждават, че изхвърлени бутилки, съдържащи остатъчен газ, могат да експлодират и да причинят сериозни щети.