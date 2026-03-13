IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Народната певица Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

За това алармира нейната колежка Илка Александрова

13.03.2026 | 09:36 ч. 14
Народната певица Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

Емблематичната фолклорна певица Янка Рупкина е в болница и е в тежко състояние. За това сигнализира нейната колежка Илка Александрова.

Янка Рупкина е на достолепните 87 години. Тя е била част от "Мистерията на българските гласове".

Състоянието на Рупкина е тежко, но не се уточнява поради каква причина.

"Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки. Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. Нека Божията сила, Лекарите, и нашата молитва и обич към нея да върнат здравето и живота и'!" пише Александрова във Facebook. 

През 2021 г. странджанската народна певица бе хоспотализирана заради коронавирус, няколко месеца след това претърпя операция заради дегенерация на макулата на очите в напреднал стадий. Година по-късно бе настанена в болница заради проблеми със сърцето. 

Янка Рупкина Илка Александрова народна певица тежко състояние болница
