Катастрофа в Разградско, загина велосипедист

Велосипедист загина при катастрофа на път II-23, между град Исперих и село Малък Поровец, съобщиха от полицията, съобщава Dariknews.

Сигналът за катастрофата е получен вчера на спешния телефон 112. На прав участък автомобил, управляван от 49-годишен мъж, блъска внезапно навлезлия в насрещното платно 64-годишен велосипедист от Малък Поровец.

Пристигналите на място екипи констатирали смъртта на възрастния мъж. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Откаран е в болница с попаднали в областта на очите парченца от счупеното при удара панорамно стъкло на автомобила.

Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Търговище. По случая се води разследване.