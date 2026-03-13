Министърът на туризма: Секторът реагира пръв на конфликта

Над 2600 души са се върнали от района на Близкия изток от началото на военната операция в Иран. Това са както организирани туристи, така и индивидуални туристи и български граждани, които сами са изявили желание да се върнат в родината.

В предаването “България сутрин” служебният министър на туризма Ирена Георгиева каза, че в такава добра координация е необходимо институциите да работят постоянно.

“В такива моменти и много важно точната информация. В рамките на времето, с което разполагахме - изключително динамична обстановка, четири дни от които почти затворено въздушно пространство, успяхме да изведем туристите", обясни служебният министър.

Рискови зони

Георгиева каза още, че в конфликтните зони има български граждани, които към този момент са останали там по собствено желание. "В по-широк периметър има индивидуални туристи, които не успяват да се приберат заради затруднените полети. Те не са в такова число, както беше в началото на военните действия. За тази част на света е висок сезон. Българинът пътува. Индивидуалните граждани се обръщат към Ситуационния център", уточни министърът на туризма.

Георгиева подчерта, че по закон туроператорът трябва да има застраховка "Отговорност на туроператора" и добави: “Тя не покрива риск от форсмажорни обстоятелства. Тя покрива само репатриране на туристите в случай на несъстоятелност на туроператора. Като лична цел съм си поставила да работим за това да обогатим обхвата на тази застраховка. Важен момент в ситуацията беше добрата връзка между институциите и туроператорите”.

Какви права имаме при извънредни ситуации?

Пред Bulgaria ON AIR Георгиева допълни, че според закона туроператорът покрива три извънредни нощувки след платения пакет на туристическото пътуване.

"Говорим за пакетните пътувания. Що се отнася до физическото лице - да, той може да се възползва от други застрахователни продукти. Предлагат се на пазара ни такива застраховки, свързани с отмяна на пътуването", подчерта министър Георгиева.

Тя добави, че сектор “Туризъм” първи реагира при подобни конфликти. “Имаме няколко дни да анализираме ситуацията. Към момента не регистрираме загуби. Зимният сезон за декември и януари е по-силен спрямо същия период на миналата година. Имаме ръст на нощувките в размер на 4,5%. Но поради военните действия в Близкия изток имаме спад от израелския пазар, а той е един от нашите важни пазари", изтъкна тя.

Министър Георгиева препоръча на туристите, на които им предстои пътуване, да са в контакт със своя туроператор, а за личния избор - да следят сайта на МВнР.

"Законопроект за туристическия гаранционен фонд се намира в НС. Няма 100-процентова яснота по основните параметри на гаранционния фонд. Има различни мнения между туроператорите. Основната дискусия е относно наличието на застраховка "Отговорност на туроператора" и туристически гаранционен фонд. Основният проблем, върху който се базират споровете, е че няма яснота каква част от приходите на туроператора, предлагащи пътувания, е от туристически пакети", анализира Георгиева.

По отношение на очакванията за предстоящия летен туристически сезон, министър каза, че отново имаме проблем с липсата на работна ръка, но има диалог по темата.

“Повече средства за реклама няма. В условия на удължителен бюджет сме", информира ресорният министър.

