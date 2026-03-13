Легионерската болест взе жертва в Бургас

Възрастна жена е починала в Бургас след усложнение от легионерски болест, съобщи д-р Мирослава Киселкова, началник на отдел "Противоепидемичен контрол" към Регионалната здравна инспекция в Бургас.

"Жената е била на екскурзия в Турция. След завръщането си у нас е приета в болница в Бургас, където по-късно е настъпил фаталният изход. Легионерската болест не се предава от човек на човек. Източник на инфекцията са водопроводни съоръжения, които образуват воден аерозол и са заразени с бактерията", обясни д-р Киселкова.

"Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции. То може да протече леко с грипоподобни симптоми, но може да се развие много тежко с пневмония и дихателна недостатъчност, при което смъртността е висока", допълни докторът.

По думите на специалиста инкубационният период е между два и десет дни. Често заболяването се свързва с пътувания и престой в туристически обекти, където водопроводните системи не са били използвани дълго време.

Според д-р Киселкова най-уязвими са възрастните, пушачите и хората с придружаващи заболявания или отслабена имунна система. "Рискът е свързан не с пиенето на водата, а с вдишването на аерозола, който се образува при пускане на душ или чешма", уточни тя.

Специалистите съветват при настаняване в хотел първоначално да се пуснат за кратко душа и чешмата и помещението да се проветри, за да се намали рискът от вдишване на воден аерозол.