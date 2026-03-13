18-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Казанлък

Жена на 49 години е настанена в болнично заведение след пътен инцидент на пешеходна пътека в Казанлък, съобщиха от МВР в Стара Загора.

Пострадалата е с различни наранявания, няма опасност за живота ѝ.

Пътнотранспортното произшествие е настъпило около 15:40 часа вчера на улица "Кремона". По първоначална информация то е станало между лек автомобил "БМВ", управляван от 18-годишен мъж и 49-годишната жена, кояте е пресичала на пешеходна пътека.

Водачът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.