IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

18-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Казанлък

Пострадалата е приета в болница

13.03.2026 | 16:52 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 49 години е настанена в болнично заведение след пътен инцидент на пешеходна пътека в Казанлък, съобщиха от МВР в Стара Загора. 

Пострадалата е с различни наранявания, няма опасност за живота ѝ. 

Пътнотранспортното произшествие е настъпило около 15:40 часа вчера на улица "Кремона". По първоначална информация то е станало между лек автомобил "БМВ", управляван от 18-годишен мъж и 49-годишната жена, кояте е пресичала на пешеходна пътека.

Водачът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Казанлък пешеходна пътека шофьор болница
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem