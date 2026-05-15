Д-р Бранимир Кирилов даде старт на националната кампания „Лекувай се в България“ на международното изложение Булмедика Булдентал

Националната информационна кампания „Лекувай се в България. Остани, усмихни се, повярвай!“ бе официално открита от своя идеолог д-р Бранимир Кирилов в рамките на международното изложение Булмедика Булдентал. Най-значимото събитие за медицинския сектор в Югоизточна Европа стана сцена за представяне на мисията, която цели да утвърди авторитета на българската дентална медицина и да насърчи хората да избират родната експертиза.

Кой е д-р Бранимир Кирилов?

Д-р Бранимир Кирилов е водещ имплантолог и орален хирург с над 25 години професионален опит. С над 19 000 успешно поставени импланта и 25 000 извършени операции, той е признат експерт, който работи за утвърждаване на високите етични и професионални стандарти в българската дентална медицина.

Мисия за информиран избор и видимост на добрите практики

По време на презентацията си д-р Кирилов дефинира кампанията като културна намеса, чиято цел е да върне разговора там, където му е мястото — в реалността на българската дентална медицина. Инициативата е създадена като отговор на нуждата от достоверна и проверима информация, която да позволи на всеки пациент да вземе рационално решение за собственото си дентално здраве, основано на местната експертиза и академична подготовка. „Промяната започва с видимостта на качествената дентална грижа у нас. Нашата цел е да покажем на българина, че тук разполагаме с капацитет, технологии и лекари на световно ниво. Лечението в България е избор на близостта, сигурността и дългосрочната грижа“, заяви д-р Кирилов. Той посочи, че качеството не трябва да се търси в субективни рейтинги, защото добрите практики се дефинират от академичните стандарти в България и клиничните протоколи.

„Мисията ни е да направим качеството видимо и достъпно за всеки пациент. Всеки заслужава достъп до ясна информация за квалификацията на своя лекар и технологичния ресурс на клиниката“, заяви д-р Кирилов. Той подчерта, че чрез предоставяне на проверима информация кампанията ще покаже реалния капацитет на лекарите и технологиите в България.

Рационалният избор да останеш в България

Д-р Кирилов представи силните икономически и здравни аргументи на кампанията:

-Лекар до теб: Най-голямата ценност е личната връзка и дългосрочното проследяване. Тук пациентът не остава сам след лечението.

-Инвестиция в родното здраве: Когато се лекуваме тук, ние развиваме собствената си среда и подкрепяме българските специалисти.

-Икономика на профилактиката: Изборът на България предотвратява скъпоструващото лечение на усложнения (третична профилактика), с които пациентите често се завръщат след лечение в чужбина.

България като лидерска дестинация

Инициативата черпи вдъхновение от успешни европейски примери и утвърждава България като център за високотехнологично лечение. Д-р Бранимир Кирилов вярва, че страната ни има потенциала да привлича пациенти чрез доверие и стандарт, а целта е да се създаде общност, в която изборът на българското здраве е естествен акт, подкрепен от сътрудничеството между клиники, университети, институции и бизнес.

Силата на партньорството: Обединени за здраве

Още преди официалното си откриване на 14 май, инициативата започна активно да изгражда мрежа от съмишленици. „Лекувай се в България“ обединява държавни институции, медицински университети, професионални организации и бизнеса в общ фронт за по-висока дентална култура. Партньорството е ключовият инструмент на кампанията за създаване на устойчива среда на доверие. Сътрудничеството с академичната общност гарантира експертността на информацията, а подкрепата на институциите легитимира каузата на национално ниво. „Заставаме заедно в това, защото промяната е възможна само чрез общи усилия. Нашите партньори са гарантът, че знанието ще стигне до хората и ще им помогне да изберат българското качество“, допълни д-р Кирилов.

Остани, усмихни се, повярвай!

