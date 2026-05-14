Рюте предлага всички от НАТО да отделят по 0.25% от БВП за Украйна

Генералният секретар на НАТО Рюте е предложил страните от алианса да отделят ежегодно 0,25% от БВП за помощ за Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.

Инициативата има за цел да превърне подкрепата за Киев в постоянна и дългосрочна. В случай че бъде одобрена, размерът на помощта за Украйна може да нарасне до 143 млрд. долара годишно, пише изданието. В същото време предложението вече среща съпротива от редица държави, включително Великобритания и Франция.

Генералният секретар на алианса е споделил предложението си на среща при закрити врата с посланиците на НАТО в края на миналия месец, заявили двама дипломати. Рюте е направил това като част от подготовката за предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция, пише Сега.

„Рюте и много от нас искат подкрепата за Украйна да е последователна и предвидима“,

каза един от дипломатите.

Ако съюзниците одобрят идеята, годишните потоци към Украйна на практика ще се утроят до 143 милиарда долара, базирано на собствената оценка на алианса за общия БВП на НАТО. Миналата година Украйна получи 45 милиарда долара помощ за сигурност от своите съюзници – сума, покриваща всичко от закупуване на оръжия за армията ѝ до инвестиции в украински отбранителни компании и водените от НАТО усилия за закупуване на американско оръжие за Киев.

Предложението на Рюте дойде отчасти в отговор на разочарованието на някои столици, че правят много повече от други за подпомагането на Киев, казаха дипломатите.

Скандинавските и балтийските страни, Нидерландия и Полша плащат по-висок процент от БВП

за военна помощ за Украйна в сравнение с много други съюзници, според „Ukraine Support Tracker“ на Института в Кил.

Институтът в Кил, германски мозъчен тръст, подчерта, че северните страни са много по-голям донор като дял от БВП в сравнение с големите страни от Западна Европа, докато Южна Европа „остава малък донор“.

„Държавите, които наистина допринасят повече, повдигат този въпрос всеки път“, каза шефът на външната политика на ЕС Кая Калас във вторник след среща на външните министри от блока в Брюксел. „И ако погледнем цифрите, става ясно, че тежестта не е разпределена поравно.“

В края на миналата година шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви пред Politico: „Фактът, че ние, скандинавските страни, с по-малко от 30 милиона души население, осигуряваме една трета от военната подкрепа, която страните от НАТО – с почти 1 милиард души – предоставят... е неустойчив.“

„Отиваме на срещата на върха в Анкара, която, разбира се, ще бъде много силно фокусирана върху Украйна – да ги поддържаме възможно най-силни“, каза Рюте пред репортери в Черна гора във вторник.

Подобна идея беше повдигната за първи път от украинския президент Володимир Зеленски

миналата година. „Украйна е част от сигурността на Европа и искаме 0,25 процента от БВП на конкретна страна партньор да бъдат отпуснати за нашата отбранителна индустрия и вътрешно производство“, каза той пред репортери миналия юни.

Но сегашното предложение на Рюте предизвика скептицизъм у някои съюзници, включително Франция и Обединеното кралство, казаха дипломатите, което означава, че е малко вероятно то да се реализира в сегашния си вид.

Идеята за поставяне на целеви процент от БВП

е само една от няколкото, върху които се работи, за да се постигне конкретен резултат за Украйна на срещата на върха на 7-8 юли, допълва Politico.

Външните министри на алианса вероятно ще обсъдят въпроса, когато се срещнат следващата седмица в южния шведски град Хелсингборг.

Служител на НАТО, говорещ от името на организацията, заяви пред Politico: „Не разкриваме вътрешни дискусии“, но „подкрепата за Украйна остава приоритет и НАТО ще продължи да работи в тази насока в подготовката за срещата на върха и след нея.“