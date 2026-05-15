Coca-Cola HBC Academy разкрива тайната на успешните продукти и кампании

Кока-Кола ХБК България и SoftUni Digital продължават съвместната си инициатива Coca-Cola HBC Academy. Безплатната програма е насочена към студенти, професионалисти от различни възрасти и всички, които искат да направят първите си стъпки в света на маркетинга, бранд мениджмънта и продуктовите иновации. Новото издание – Coca-Cola HBC Academy Refresh – ще стартира онлайн на 19 май 2026 г. и ще се проведе изцяло онлайн в рамките на две седмици. В програмата експерти от Кока-Кола ХБК България ще споделят практически знания и реални бизнес казуси, показвайки как добрите идеи се превръщат в успешни продукти, кампании и устойчиви бранд стратегии.

„В Кока-Кола ХБК България вярваме, че инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето. Благодарни сме на всички наши колеги, които всяка година отделят от времето си, за да споделят ценен практически опит и да вдъхновят следващото поколение професионалисти. В рамките на програмата ни #YouthEmpowered продължаваме целенасочено да развиваме инициативи като Coca-Cola HBC Academy, защото сме убедени, че знанието, менторството и достъпът до реална бизнес среда могат да дадат уверен старт на младите хора“, споделя Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.

В рамките на академията участниците ще научат как се изграждат продуктови иновации, как се анализират потребителските нужди и пазарните тенденции и как данните могат да подкрепят вземането на решения и бизнес растежа. Програмата ще покаже и защо някои кампании остават актуални с години, как се създава силна бранд стратегия и как се постига баланс между глобална идентичност и локална релевантност.

Тази година програмата включва четири онлайн лекции, които ще се проведат от 19:00 до 21:00 часа. Лектори в обучението ще бъдат професионалисти от екипа на Кока-Кола ХБК България с опит в областта на маркетинга, бранд стратегията, иновациите, HoReCa канала и търговското развитие. Сред тях са Йоана Неделчева – експерт „Стратегическо управление на марките“, Йоанна Георгиева – маркетинг мениджър „Търговски канали“, Антонио Разсуканов – специалист „Маркетингови активации по търговски канали“ и Александър Рунев – директор „Търговско подпомагане“.

Обучението е част от дългосрочния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към развитието на младите хора в рамките на инициативата #YouthEmpowered. От 2017 г. насам програмата е подкрепила над 36 000 младежи в България чрез обучения и практически насоки за успешно кариерно развитие, изграждане на лични и професионални умения и по-лесен преход към пазара на труда.

Участието в Coca-Cola HBC Academy Refresh е безплатно, а крайният срок за записване е 17 май 2026 г. Повече информация за програмата и регистрацията можете да намерите на: https://digital.softuni.bg/trainings/4165/coca-cola-academy-refresh-may-2026.