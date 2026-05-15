Напрежение в Гърция: фермери блокираха пътя Серес-Солун

В 11:30 сутринта фермери започнаха блокирането Националния път Серес Солун, където полицейски сили, създавайки блокади с полицейски коли, се опитват да попречат на движението на тракторите към митниеския пункт Промахон, съобщава, съобщава ERT. От 09:00 сутринта е прекъснато и движението на всички превозни средства по участъка от националния път Лефкона-Промахона до кръстовището Христос-ВИПЕ.

May 15, 2026

Движението се осъществява по обходен маршрут. Земеделските производители имат за цел да се върнат на граничния пункт, за да протестират, тъй като, както казват, от обещанията, които са получили от Министерството на земеделието, са изпълнени малко или почти нищо. Всъщност в призива, който отправят към колегите си чрез своето съобщение, те подчертават:

„Не издържаме повече. Край на подигравките“.

Земеделските производители и животновъдите ще решат заедно на Общо събрание как да продължат протеста си и дали и за колко часа ще блокират Граничния пункт.