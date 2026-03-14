Трайков и Макдауъл обсъдиха "Лукойл", АЕЦ "Козлодуй" и газа

Те потвърдиха партньорството на България и САЩ в енергетиката

14.03.2026 | 10:15 ч.
Снимка: БГНЕС

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков се срещна с временно управляващия посолството на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл, като двамата обсъдиха ключови теми от двустранното енергийно сътрудничество и влиянието на международното геополитическо напрежение върху енергийните пазари. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Сред основните акценти в разговора е било удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на "Лукойл" в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, известна като OFAC. Трайков и Макдауъл са обсъдили и възможностите темата да бъде придвижена по начин, който да подпомогне процеса и да гарантира нормалното функциониране и стабилността на пазара.

Свързани статии

В рамките на срещата е било засегнато и сътрудничеството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с технологията AP1000 на "Уестингхаус". По време на разговора е било подчертано, че този проект има важно място в усилията за устойчивото развитие на българската енергетика, включително и чрез привличането на инвестиции с дългосрочен ефект.

Сред обсъдените теми е бил и напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на българска територия. Отбелязано е значението на тази инфраструктура за диверсификацията на доставките и за засилването на енергийната сигурност в региона, както и възможността България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително от САЩ.

Свързани статии

В края на разговора Трайков и Макдауъл са потвърдили значението на партньорството между България и САЩ и са заявили готовност сътрудничеството между двете страни да продължи активно и занапред.

българия сащ Мартин Макдауъл Трайчо Трайков лукойл
