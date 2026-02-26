САЩ бави продажбата на активите на “Лукойл“

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) ще удължи крайния срок за финализиране на сделки по продажбата на активите на “Лукойл“ от 28 февруари до 1 април, показва документ на OFAC, съобщава Ройтерс.

През последните седмици американски, руски и украински представители не постигнаха пробив в разговорите в Женева, Абу Даби и Маями за мирно споразумение за Украйна. По данни на три източника, запознати със срещите, в обсъжданията са включени и американските санкции срещу “Роснефт“ и “Лукойл“.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

От октомври насам OFAC вече три пъти е удължавала срока за потенциални купувачи да преговарят с “Лукойл“ за активи на стойност около 22 млрд. долара, след като Вашингтон наложи санкции на двете руски петролни компании.

Представител на САЩ заяви, че удължаването цели “улесняване на текущите преговори с “Лукойл“ и постигане на сделка, която да подкрепи усилията на президента Доналд Тръмп да лиши Русия от приходи за военната ѝ машина и да се постигне мир“.

Всяка сделка изисква “Лукойл“ да не получава авансово плащане, а всички приходи от продажбата да бъдат преведени в сметка със замразени средства под юрисдикцията на САЩ.

Продажбата може да бъде финализирана и независимо от мирно споразумение, посочва друг източник.

Санкциите принудиха “Лукойл“ да предложи за продажба международното си портфолио, включващо находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Интерес са проявили над десет кандидати, сред които “ЕксънМобил“ и бившият собственик на Pornhub.

Процесът, първоначално ръководен от OFAC, вече включва и висши представители на Белия дом, Министерството на финансите и Държавния департамент, като министърът на финансите Скот Бесент участва по-активно, съобщават три източника.

По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският пратеник Кирил Дмитриев е предложил на администрацията на Тръмп икономическа сделка на стойност 12 трилиона долара, включваща и активи на “Лукойл“, което може допълнително да усложни продажбата.

Сред компаниите, подписали споразумения с “Лукойл“, са американската Carlyle Group, саудитската Midad Energy, милиардерът Тод Боули заедно с Xtellus Partners и фондът от ОАЕ Alliance Investment Partners. Партньорство между “Шеврон“ и базираната в Тексас Quantum Capital Group също води активни преговори, но все още няма постигнато окончателно споразумение. / БГНЕС