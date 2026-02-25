Експерт: Продажбата на "Лукойл" не би трябвало да промени цените на горивата

Промяната в собствеността на „Лукойл Нефтохим“ не би трябвало да промени цените на горивата в България. Който и инвеститор да поеме рафинерията, той ще продължи досегашния бизнес модел, тъй като има установени договори, предвидимост на процеса, а цените са прогнозируеми и има натрупана отстъпка за лоялен търговски клиент, закупуващ редовно големи количества. Това коментира Цветомир Николов, анализатор в програма „Енергетика и климат“ в Център за изследване на демокрацията, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Куртев.

Отделно съществуват логистични ограничения и е много по-лесно да се продължат покупките на петрол от Казахстан, отколкото тепърва да се променя логистиката, особено като се има предвид, че Босфора е изключително натоварен, добави той. Според Николов какъвто и бизнес модел да възприеме новият собственик, той ще е идентичен със сегашния и не би трябвало да се стигне до промяна в цените.

Той не очаква и затруднения в удължаването на дерогацията за „Лукойл България“ от санкциите на САЩ,

която сега е до 29 април. „Но това не бива да ни успокоява, правителството трябва да си свърши работата, тъй като преговорите няма да са лесни“, предупреди анализаторът и добави, че те трябва да започнат своевременно, за да не се допусне криза с горивата в България и региона.

„Преговорите трябва да се позиционират така, че да има достатъчно време за получаване на одобрение след изтичането на крайния срок“, посочи Николов. Той припомни, че в Сърбия се стигна до забавяне на преговорите и на определени решения, което доведе до криза с доставките на петрол. Това се отрази на цените на горивата в страната, които бяха с над 1 лв. по-високи от тези в България.

България ще трябва да одобри купувача на рафинерията в Бургас чрез скрининговия механизъм и ще има възможност да контролира процеса по продажбата, отбеляза Николов. Той изтъкна, че държавата ще има възможност да отдели различните икономически дейности – рафинерията, търговията на едро и дребно, за да създаде истинска конкуренция.

Според Николов особеният управител е свършил работата си, тъй като България получи дерогация, благодарение на създаването на този механизъм. Но при оперирането и търговската дейност резултатите се влошават, тъй като пазарът се свива, конкуренцията се усилва, вносът е много по-евтин, особено при доставките на бензин и на пропан-бутан.

„Рафинерията продължава спада си от 2022 г. насам. Особеният управител едва ли може да предотврати този процес, тъй като няма експертен екип около себе си. Но веригата на доставки е сигурна, няма промени в цените на горивата.“

Новият инвеститор в рафинерията в Бургас обаче ще трябва да се намеси, за да осигури по-голяма конкуентоспособност на компанията, счита гостът.

Николов очаква сделка за активите на „Лукойл“ на глобално ниво, в която и България да участва. Но изтъкна, че

мирните преговори за Украйна може да забавят процеса,

тъй като руската петролна компания не би искала да се раздели с активите си, ако има възможност да ги задържи в средносрочен план.

„Виждаме, че има огормен интерес от американски инвеститори, които искат да купят част от активите на „Лукойл“ на вторична разпродажба“, добави гостът.

Активите на „Лукойл“ биха били много апетитни за редица играчи, особено в региона, като унгарската MOL и SOCAR в Азербайджан, въпреки че и двете компании изпитват затруднения в момента, каза анализаторът.

"Българският енергиен холдинг" е в много тежко финансово положение,

тъй като "Булгаргаз", от една страна, има да взема 1 млрд. евро от „Топлофикация София“ и няма перспектива тези пари да бъдат изплатени, каза Николов.

От друга страна, договорът с турската Botas създава затруднения на „Булгаргаз“, тъй като компанията плаща капацитет, който не ползва всеки ден и това формира огромна ликвидна дупка, отбеляза той и добави, че скоро може да се стигне до фактически фалит.

„Мини Марица Изток“ и „Марица Изток 2“ са в изключително тежко положение, АЕЦ „Козлодуй“ изпитва затруднения с поредния ремонт на Шести блок, а има намерение да инвестира в два нови ядрени блока, което е изключително капиталоемък процес.“

„Българският енергиен холдинг“ е изправен пред много препятствия и бъдещо редовно правителство трябва да се заеме с тези проблеми, счита Николов. „Националната електрическа компания“ (НЕК) също не е в цветущо здраве, тъй като сделката за активите на АЕЦ „Белене“ не се състоя, добави гостът.

Защо Унгария продължава да купува руски петрол? Какъв е финансовият принос на Будапеща в хазната на Кремъл? Връзката с Тръмп ли засилва решителността на Виктор Орбан? Ще промени ли победа на опозицията положението на Унгария в ЕС?

