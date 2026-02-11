IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Украински дронове поразиха рафинерия на “Лукойл“ в руската Волгоградска област

Рафинерията е най-голямата в областтa

11.02.2026 | 18:09 ч. 15
В ранните часове на днешния ден украински дронове са поразили рафинерията на “Лукойл” в руската Волгоградска област, обяви Генералният щаб на Украйна, цитиран от Укринформ.

“Рано сутринта днес Волгоградската рафинерия (във Волгоград, Русия), която снабдява руската армия, бе поразена. Бе съобщено, че на място е избухнал пожар. Размерът на щетите все още се установява“, се казва в изявление на щаба.

Генералният щаб посочва още, че във временно окупирания Крим е бил поразен склад за гориво-смазочни материали. Във временно окупираната част на Запорожка област е бил поразен вражески склад снабдяване, а в района на Любимивка е бил поразен склад за боеприпаси.

Рафинерията на “Лукойл“ във Волгоград е най-голямата в областта и е едно от най-важните съоръжения на компанията, посочва Укринформ. Съоръжението произвежда бензин, дизел, авиационно гориво и други петролни продукти. Рафинерията на няколко пъти е ставала обект на атаки с дронове. / БТА

