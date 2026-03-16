Обрат в разследването: 26-годишният Александър е убит, има задържан

26-годишният Александър Пенчев от Шумен, който бе намерен мъртъв в изоставена сграда, е убит.
Извършителят е задържан. Това е 28-годишен рецидивист от Шумен – Богдан Венелинов Богданов.
На 8 март, около 20 часа в полицейското управление в Шумен за издирване от своя близка бил обявен 26-годишният Александър Пенчев. По нейни данни мъжът бил в неизвестност от следобедните часове на 7 март. При проведени издирвателни действия и извършен обход в кв. „Боян Българанов", на 10 март преди обяд, на последния етаж в недостроена сграда е намерено безжизненото тяло на шуменеца. Образувано е досъдебно производство, извършен е оглед в присъствие на съдебен лекар, като по време на огледа данни за насилствена смърт не са установени. При последвалата аутопсия е установено, че смъртта е настъпила следствие на масивна кръвозагуба, причинена от травматично увреждане – скъсан кръвоносен съд в коремната кухина.
Предприети са множество оперативни действия, които са проведени под надзора на прокурор от окръжната прокуратура в Шумен. В хода им е установено, че в следобедните часове на 07.03.2026 г. Пенчев е бил в недостроената сграда заедно с 28-годишен мъж от Шумен. Двамата са употребили наркотично вещество („чай за пушене“), след което между тях е възникнал конфликт, прераснал в сбиване. В резултат на нанесените удари му е причинена телесна повреда с последвала смърт.
Според признанията на Богданов, скандалът е възникнал защото Александър духнал дим в лицето му. Тогава Богдан го ударил силно в гърдите.
По думите му това не убило младежа, той можел да се движи. Казал му обаче, че му е трудно да диша. Въпреки това убиецът не викнал линейка, а си тръгнал.
В следобедните часове на 13 март шуменецът е задържан по реда на Закона за МВР. По време на проведените беседи той е разказал за механизма на нанесения побой. При извършен динамичен оглед е посочил мястото на инцидента, както и мястото, където е укрил вещи на Пенчев – раница и други лични принадлежности. Информация по оперативните действия, довели до установяване и задържане на извършителя беше оповестена по време на брифинг от директора на ОДМВР- Шумен ст. комисар Георги Гендов и окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура- Шумен Орлин Куздов.
С постановление на прокурор от Шуменската окръжна прокуратура извършителят е задържан за срок до 72 часа. Той е криминално проявен по линия „наркотични вещества“ и е осъждан шест пъти – пет за държане и един път за разпространение на наркотични вещества, като три от наказанията са изтърпени ефективно.
Повдигнати са обвинения по член 124, ал. 3 от Наказателния кодекс за причиняване на средна телесна повреда, от която е настъпила смърт. По него обвиняемият може да получи от 3 до 10 години затвор.
Ще бъде назначена още една съдебно-медицинска експертиза. Куздов обясни, че в хода на производството квалификацията на обвинението може да бъде изменена към по-тежка.
Изтъкнато бе, че преди 10 март трупът на Александър е бил видян от хора, които обаче не са подали сигнал. Георги Гендов не пожела да разкрие подробности какви са тези хора.
Работата по документиране на случая продължава.