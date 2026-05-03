Радев действа като класически генерал, Борисов е свръхимпровизатор

52-рото Народно събрание официално е факт. Новите 240 народни представители положиха клетва, с която обещаха във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Разпределението в пленарната зала е такова, каквото не сме виждали досега, а официално „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се разделиха на две парламентарни групи.

Политическата ситуация в страната коментираха пред бТВ социологът Андрей Райчев и политологът Димитър Ганев.

Ганев посочи, че напрежение между двете формации е съществувало отдавна. „Индикации за подобен тип разделяне имахме от доста време. Напрежението там беше на много високо ниво още преди година, година и половина“, заяви той.

По думите му решението за отделяне е било неизбежно: „Моментът беше единствено възможен сега. Ако те се бяха регистрирали като една парламентарна група, оттук нататък зависиш от волята на Румен Радев и от правилника на Народното събрание дали ще има възможност една група да се раздели на две.“

Според него двете формации вече влизат в конкуренция: „Оттук нататък тези приятели ще бъдат конкуренти. И това ще се вижда по техни позиции и гласувания. Конкуренти за подкрепата на либералната градска общност.“

На въпрос дали ще останат заедно за президентските избори, Ганев отговори: „Те нямат опция да издигнат различни кандидати за президент. Основната им цел е коалицията да стигне до балотаж.“

Андрей Райчев коментира, че разделението има и идеологически измерения. „Тази история може да се разкаже по два начина. Единият е персонален, но има и принципна основа на развода. Много сериозна принципна основа – дясно и ляво“, заяви той.

По думите му разликата между двете формации е в икономическата им политика: „Едната е политика на повишаване на доходите, повишаване на пенсиите, решително харчене... другата е рестрикции, пестене, строг бюджет.“

Райчев допълни, че двете политически линии са различни: „Това са две вселени. И в този смисъл този развод е естествен.“

Двамата анализатори се обединиха около тезата, че формациите ще влязат в конкуренция. „Това не е само до наши хора, това е въпрос на оценка“, заяви Райчев.

Според него едната формация стъпва върху традиция, а другата тепърва изгражда своя електорат. „Едното е носител на традиция, а другото е нещо ново, което трябва да си изработи електорат“, посочи той.

В разговора беше засегната и темата за новия политически баланс с участието на „Прогресивна България“ и президента Румен Радев.

Райчев определи поведението му като характерно: „Той е класически генерал. Той се подготвя, подготвя, подготвя и после действа бързо.“

В тази връзка се коментира и поведението на Бойко Борисов: „Това е свръхимпровизатор. Там без подготовка моментално се влиза в каратист. Там няма подготовка, точно обратното.“