След 5-дневна връзка: Българка се оказа въвлечена в убийство в Лондон

36-годишната жена отива за 5 години в затвора

02.03.2026 | 15:37 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Под заглавие "Наемният убиец от сайта за запознанства Tinder и неговата любовница: Как бляскава курсистка за медицинска сестра се забърка в заговор за убийство с мъж, когото е срещнала само 5 дни по-рано" вестник "Дейли мейл" разказва за злощастната съдба на една българка във Великобритания.

36-годишната Станислава Кукушева от Благоевград дошла първоначално на Острова да бере плодове, после останала да работи предимно като чистачка и впоследствие започнала да учи за медицинска сестра, а междувременно работела в болница в Северен Лондон. 

Кукушева се запознава чрез сайт с Али Даниш Сайед - пакистанец с холандски паспорт, вероятно с връзки с турската общност. Още почти в началото на тяхната кратка петдневна връзка те започват да правят секс. Междувременно Сайед застрелва баща на две деца в турско кафене в Тотнъм, което е смятано за поръчково убийство от турската банда "Тотнъм Търкс". 

След убийството той се отбива само за 85 секунди в дома на Кукушева, където оставя оръжието на престъплението. Сайед след това кара до Единбург, хваща полет до Брюксел, от там до Доха и накрая до Сиалкот в Северен Пакистан, където се укрива. Кукушева обаче отива зад решетките за пет години.

Тя е призната за невинна във възпрепятстване на правосъдието и подпомагане на престъпник, но е призната за виновна в притежание на огнестрелно оръжие, защото по пистолета са открити следи от нейното ДНК, което вероятно е пренесено вторично според защитата, предаде кореспондентът на БНР.

