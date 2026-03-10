IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обявеният за издирване 26-годишен мъж от Шумен е открит мъртъв

Тялото му е открито в недостроена сграда

10.03.2026 | 13:00 ч. 9
Снимка: МВР

Обявеният за издирване 26-годишен Александър Пенчев от Шумен е открит мъртъв. Към момента няма данни за насилствена смърт, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

В хода на издирвателните действия и след извършен обход в кв. „Боян Българанов" в града тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда. На последния ѝ етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж.  

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар. Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Полицията издирваше 26-годишния шуменец по молба на близките му, припомня БТА.

обявен за издирване мъртъв Шумен Александър Пенчев
