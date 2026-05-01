Смолян-Пампорово: Земната маса продължава да се движи, процепите се разширяват

Движението за всички моторни превозни средства по пътя Пампорово – Смолян е временно преустановено в района на местността „Райковски ливади“ поради активизирало се свлачище при 4-ти км, съобщиха от МВР.

Проблемният участък е с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка. Земната маса продължава да се движи, а процепите - да се разширяват.

Свлачището отнесе десетки метри от пътното платно. В следобедните часове над 5000 квадратни метра земни маси се свлякоха по склона, каза директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев. Близо 60 метра от пътното платно напълно липсват.

Теренът е силно компрометиран, а свличането е обхванало и десетки иглолистни дървета, които са повлечени по склона заедно със земните маси. Участъкът остава нестабилен, като на места се наблюдават нови размествания.

По недовършена сграда има видими деформации, включително пукнатини и разцепвания, като от района се чуват и пукащи звуци.

Инж. Кушев заяви, че се очаква утре на място да пристигнат проектант и геолог, които да извършат оглед и да предложат решения. По думите му ще се търси възможност за изграждане на временен път, който да осигури връзка до изготвянето на проект за трайно укрепване.

Ситуацията налага спешни мерки, тъй като трасето е основна връзка между Смолян и Пампорово и се използва както от жителите на региона, така и от туристи, посочи инж. Кушев.

С оглед безопасността на пътуващите, преминаването по засегнатия участък е невъзможно.

Движението по направлението Пампорово – Смолян се осъществява по обходен маршрут: Пампорово – Стойките – Стойките – Смолян и обратно и през прохода “Рожен”.

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“ - Смолян, поставени са пътни знаци.

С оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района.

Сформиран е кризисен щаб от Областна администрация - Смолян, ОДМВР Смолян, ОДПБЗН - Смолян, ОПУ - Смолян, ЕVN и други институции.

Апелираме към водачите да спазват въведената временна организация на движението, тъй като движението в района на свлачището е невъзможно.