България ще усети инфлационен натиск заради цените на горивата

Лидерът на ПП Асен Василев коментира, че основният инфлационен натиск за българската икономика ще дойде от високите цени на горивата. Бившият финансов министър е на мнение, че кабинетът трябва бързо да разработи и внесе в НС пакет от мерки. И даде пример, че ПП-ДБ е направила това в началото на войната в Украйна.

“Този пакет започва не толкова от цените на горивата, той започва от основния двигател на инфлацията в момента - цените на електроенергията за бизнеса. Октомври месец миналата година имаше таван, който още от 2022 г. заработи, над който бизнесът получаваше компенсации и съответно не се вдигаше цената на тока за бизнеса, оттам и цената на услугите и на стоките, които предлагат. От октомври месец миналата година този таван дефакто го няма. И в момента бизнесите плащат двойни и тройни сметки за ток. Това автоматично влиза в цените на стоките. Защо го казвам? Сега като имаме проблем с петрола, той вече е над 100 долара на барел, той автоматично води със себе си нагоре и цената на природния газ”, коментира пред БНТ Василев.

ПП и служебното правителство

Василев коментира връзката на ПП със служебното правителство и конкретно със служебния министъра на финансите. Лидерът е категоричен, че министрите са избрани от Андрей Гюров и назначени от президента Илияна Йотова.

“Ние нямаме никакво отношение към подбора на този кабинет или към неговата политика. Г-н Клисурски е финансов министър, който е дал клетва да служи на българските граждани, а не да се консултира с някой в "Продължаваме промяната". И той това прави. Той служи на българските граждани като министър и сам си взема решенията”, обясни Василев.

Председателят на "Продължаваме промяната" коментира акциите на МВР за купуването на гласове. Според него дилърите не са се променили много във времето.

“Въпросът е дали МВР противодейства и ги спира да купуват гласове или седи и нищо не прави, защото и това сме виждали. Или най-лошото, което се случи по времето на кабинета Главчев и това го потвърди Конституционният съд. Цяла партия влезе в парламента. Най-нечестните избори в историята на България. Тогава МВР охраняваше дилърите. Не да седи и да гледа настрани, директно ги охраняваше. И затова се стигна до такива безумни, нечестни избори и цяла партия да влезе в парламента”, каза още Василев.