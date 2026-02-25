IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев за "Петрохан": Не вярвам на българската прокуратура

Той призова ВСС да започне да си върши работата

25.02.2026 | 11:20 ч. 73
БГНЕС

БГНЕС

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев припомни, че тази вечер ще се проведе протест срещу  и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. 

"Преди повече от шест месеца му изтече мандата, да подканим ВСС да спре да къса менискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", каза Василев в кулоарите на НС.

Попита как са избрани новите 28 областни управителя, Василев отговори, че не знае.

"Не съм ги избирал аз”, отговори лидерът на ПП и добави, че честни избори означава МВР да спрат купения вот.

“ГЕРБ и ДПС купуват вот, той трябва да бъде спрян, за целта всичките чадъри, назначени от Калин Стоянов, трябва да бъдат махнати от МВР", обясни Василев.

Бившият финансов министър коментира и случая "Петрохан". 

"Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той.

 

