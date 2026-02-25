Сметките на Асен Василев: 60% избирателна активност праща Борисов и Пеевски "в канала" СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 14 / 14

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: Нищожен 2“. В района има засилено полицейско присъствие.

Движението в района е ограничено. Според организаторите Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в "желязна хватка", управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не.

Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж, протестите ще продължат и ще сигнализираме Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза пред медиите адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки ".

"За да не трябва да се събираме през месец на площада, е много важно на изборите всички да гласуват, защото ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, ще има възможност да се излъчи ВСС без тяхно участие, без ГЕРБ и ДПС, каза Асен Василев от ПП.

Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне, ще потекат в канала, където им е мястото, убеден е Василев. Спасител няма да дойде, ние сами трябва да си отвоюваме държавата, добави още той.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ каза, че избори с този главен прокурор няма как да се правят.

Утре Пленумът на ВСС ще заседава, като единствената точка в дневния им ред е "Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор".