Йотова поздрави българските мюсюлмани за Рамазан Байрам

Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим, пише тя

20.03.2026 | 09:51 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова поздравява българските мюсюлмани по случай празника Рамазан Байрам, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"В днешния разделен и конфликтен свят традицията на Рамазан Байрам ни припомня силата на споделянето, съпричастността, подадената за помощ ръка. Припомня ни най-ценния урок на дедите ни – да живеем в мир и толерантност. Урок, който да предаваме на децата си", посочва в приветствието си държавният глава.

Йотова изтъква, че България е пример за държава и общество, в което всички етноси и вероизповедания живеят в разбирателство и споделят и радостите, и тревогите си.

"Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим. Молитвата ни е за сигурна, справедлива и перспективна България", подчертава президентът.

Илияна Йотова Рамазан Байрам поздрав
