Арестуван е шефът на белградската полиция Веселин Милич

Задържането му е свързано с изчезване на мъж

15.05.2026 | 14:33 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Началникът на градското полицейско управление в Белград Веселин Милич е арестуван и задържан за срок до 48 часа, съобщи сръбската агенция ТАНЮГ.

Акцията е проведена от Службата за борба с престъпността и Службата за борба с организираната престъпност към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, като Милич е бил разпитан по-рано днес във връзка със случай с изчезване на мъж в столичния квартал Сеняк на 12 май т.г.

Според съобщение на Висшата прокуратура в Белград висшият полицейски служител е задържан на основание "недокладване на престъпление и извършител" и "подпомагане на извършител след престъпление". Според информация от съпругата на изчезналия, цитирана от Висшата прокуратура в Белград, мъжът й е бил с полицейския началник в заведение в квартал Сеняк, преди да изчезне.

От прокуратурата посочват, че в законоустановения срок Милич ще бъде разпитан от компетентния прокурор.

Вчера са били арестувани трима полицаи, както и собственикът и сервитьор l бар в Сеняк, където изчезналият мъж е бил видян за последно. По данни на сръбската национална телевизия РТС част от задържаните полицаи, свързани със случая, са били от охраната на Милич. 
(БТА)

