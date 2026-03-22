Тежка катастрофа с жертва край Великотърновско

Шофьор на линейка загина на място

22.03.2026 | 07:12 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Автобус с работници се сблъсъка с линейка на главният път София - Варна край великотърновското село Момин сбор. 

Инцидентът е станал на мокра настилка. Линейката е била с пуснати светлини и сигнализация, съобщава Нова тв.

Инцидентът е станал късно снощи.

На място е загинал шофьорът на линейката. Няма пострадали пътници в служебния автобус, които са били превозвани към работното им място. Пътят е затворен за следствени действия. 

