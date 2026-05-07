Венко Сабрутев с критики към Гълъб Донев, ПП няма да подкрепи кабинета

"Продължаваме промяната" няма да подкрепи предложения кабинет на Румен Радев. Според депутата Венко Сабрутев съставът му буди сериозни притеснения.

"Няма как да не отбележим министри като министъра на финансите Гълъб Донев. Ние си спомняме, когато той беше служебен министър в кабинета на Радев. Именно по негово време беше подписан договорът с "Боташ" - договор, който можем да наречем най-голямата корупционна сделка на българската държава", заяви Сабрутев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му присъствието на хора, работили в предишни управления, не означава участие на ПП-ДБ в новия кабинет.

"Намираме се в изключително сложна ситуация. Икономиката предстои да преживее огромно предизвикателство вследствие на войната в Иран. Идва инфлация, виждаме как цените на горивата и природния газ растат. Ако служебният кабинет, управляван преди от Гълъб Донев, си позволи да внушава на българските граждани, че държавата фалира при работеща икономика, какво остава за сега, когато реално има турбуленция", попита Сабрутев.

От "Продължаваме промяната" смятат, че служебният кабинет подготвя почвата за ново увеличаване на дълга и по-голям бюджетен дефицит.

Сабрутев отхвърли твърденията, че България е влязла в еврозоната с манипулирани данни. Според него разминаванията идват от различното отчитане на дефицита на касова и начислена основа, а Европейската комисия и Евростат са установили реалното състояние на публичните финанси.

Депутатът коментира и отношенията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Според него разделянето на двете формации е възможност всяка от тях да разшири подкрепата си преди следващите избори.

Той потвърди, че "Продължаваме промяната" ще подкрепи кандидатурата на Трайчо Трайков за район "Средец", както и че има принципно съгласие около евентуална президентска номинация на Андрей Гюров.