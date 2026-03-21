Нестандартен старт на кампанията: Асен Василев говори за любов, разкри дали е гей

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев сложи нестандартно начало на предизборната кампания. Той открехна вратата на личния си живот и разкри своята сексуалност.

Всъщност именно с нея е най-голямата лъжа, откакто е в политиката.

"Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това", заяви Асен Василев пред Мон Дьо по Нова телевизия.

Политикът пусна и на партийната страница в социалните мрежи любопитния разговор.

Той разкри, че имал 20-годишна любовна връзка, която приключила не заради политиката, а заради решението му да се върне в България. Бизнесът и политиката завзели цялото му внимание и отношенията приключили. В момента нямало място за любов в живота му, защото не иска да причинява на никого това, което му се случва в момента.



"Най-лесният начин да те уязвят, особено ако влезеш в тежка битка, е през децата и през жената", смята Василев.

Василев заяви, че не се страхувал да обича, но в момента имало нещо по-важно, с което се е захванал и това било да стане България нормална държава.

Все пак призна, че се е влюбвал истински два пъти в живота си.

Василев разкри още, че е получил четири заплахи като политик, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Но не обяви от кого я е получил.

"Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.

Друга заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил.