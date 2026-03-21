IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Нестандартен старт на кампанията: Асен Василев говори за любов, разкри дали е гей

Обилно платили за лъжата, че е гей, твърди той

21.03.2026 | 12:09 ч. Обновена: 21.03.2026 | 12:14 ч.
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев сложи нестандартно начало на предизборната кампания. Той открехна вратата на личния си живот и разкри своята сексуалност. 

Всъщност именно с нея е най-голямата лъжа, откакто е в политиката.

"Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това", заяви Асен Василев пред Мон Дьо по Нова телевизия. 

Политикът пусна и на партийната страница в социалните мрежи любопитния разговор.

Той разкри, че имал 20-годишна любовна връзка, която приключила не заради политиката, а заради решението му да се върне в България. Бизнесът и политиката завзели цялото му внимание и отношенията приключили. В момента нямало място за любов в живота му, защото не иска да причинява на никого това, което му се случва в момента.
 
"Най-лесният начин да те уязвят, особено ако влезеш в тежка битка, е през децата и през жената", смята Василев.

Василев заяви, че не се страхувал да обича, но в момента имало нещо по-важно, с което се е захванал и това било да стане България нормална държава. 

Все пак призна, че се е влюбвал истински два пъти в живота си. 

Василев разкри още, че е получил четири заплахи като политик, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Но не обяви от кого я е получил. 

"Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той. 

Друга заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

асен василев гей избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem