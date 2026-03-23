Заразените деца с морбили не са били ваксинирани

Имунизационният обхват на ваксината е поне 95%

23.03.2026 | 10:04 ч. 13
БГНЕС

Стана ясно, че седем от осемте деца, които се били заразени с морбили, не са били ваксинирани. 

Според д-р Кремена Памакова, шеф на  отдел "Надзор на заразните болести" в МЗ, около 90% от децата у нас са имунизирани срещу морбили.

Медицинският специалист подчерта, че инфекцията изисква над 95% обхват на ваксината и това е нещото, към което се стреми всяка една държава. 

Свързани статии

“И неслучайно всяка година всяка държава докладва до къде е стигнал нейният имунизационен обхват - регистрацията на случаите, за да знаем дали вървим към елиминация или не на това заболяване. Данните, които имаме за предходната година, че в България пак казваме, това са първоначални данни обхватът с първата доза е около 89%”, обясни пред БНТ д-р Памакова.

