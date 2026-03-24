Влак удари жена край Исперих, ампутираха крака ѝ

Тя е в много тежко състояние

24.03.2026 | 09:52 ч. Обновена: 24.03.2026 | 09:53 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Жена е в много тежко състояние, след като бе ударена от пътнически влак тази сутрин около 6:30 часа в близост до гара Руйно. Инцидентът е станал на 500 метра от гарата и наруши графика за движение на влаковете в участъка между гарите Дулово и Исперих.

По първоначална информация на очевидци жената е била легнала върху релсите, а машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние, съобщава БНР.

Пострадалата е транспортирана в тежко шоково състояние в МБАЛ – Силистра, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. Състоянието ѝ остава тежко.

влак прегазена жена руйно силистра исперих
